24 Hours of Dubai 2017 We are getting closer to the first big race of the year, the 24hrs of Dubai.



Really interesting entry list this year, again close to 100 cars.



Below is my observations and an entry list for GT3 down to TCR, I didn't get into the lower tourer and cup cars.



You can find the full list at



http://www.24hseries.com/24h-Dubai/entry-list





Notes



*GT3 - 25 cars: 5 Porsches, 5 Audis, 7 Mercedes, 1 Dodge, 1 Corvette, 2 Renaults, 4 Lamborghinis



*WRT are back to defend their win from 2016, this time with two cars. The number 4 car with Frijns, IDE, Leonard, Mies and Maes should make for a strong contender.



*both Black Falcons look strong as usual, they had a rough gig last year with overheating so will be interesting to see them run full steam.



*of the 11 GT3 pro cars, 4 are AMG's and 4 are Lambos. I fancy the chances of the two grasser cars!



*GT4 - 20 cars: 10 porsches, 1 Lotus, 1 new BMW, 3 old BMW, 3 Ginettas, 1 Nissan, 1 KTM



*this has to be one of the best GT4 turn outs for a enduro like this.



*the Nissan looks good with Mardenborugh on board, although it is probably one of the oldest spec cars in the field next to the Ginetta.



*the new factory run BMW M4 will make its world wide debut, with collard, Klingmann, and Jorg Miller it looks pretty solid if it can run reliably.



*we will also see a broader debut (after a VLN debut this year) for the Audi RS3 LMS TCR. The list just updated today to include a second car so I hope one of them has a decent set of drivers on board to show what it can do.





Dubai 24hrs 2017 Entry List



A6 - GT3 Class



Attempto Racing - Porsche 991 GT3 R - Jugen Haring / Mike Hansch / Dietmar Ulrich / Andreas Liehm / Arkin Aka



Belgian Audi Club WRT - Audi R8 LMS GT3 - Enzo Ide / Stuart Leonard / Robin Frijns / Christopher Mies / Robin Maes



Belgian Audi Club WRT - Audi R8 LMS GT3 - Mohammed Bin Saud Al Saud / Mohammad Bin Faisal Al Saud / Marcel Fassler / Michael Vergers



Black Falcon - Mercedes AMG GT3 - Kaled Al Qubaisi / Jeroem Bleekemolen / Patrick Assenheimer / Manuel Metzger



Black Falcon - Mercedes AMG GT3 - Abdulaziz Al Faisal / Hubert Haupt / Yelmer Buurman / Michal Broniszewski / Maro Engel



Car Collection Motorsport - Audi R8 LMS GT3 - Peter Schmidt / TBA / TBA



Car Collection Motorsport - Audi R8 LMS GT3 - Johannes Dr. Kirchhoff / Gustav Edelhoff / Max Edelhoff / Elmar Grimm / Ingo Vogler



Eurotrac - Dodge Viper CC - Bert De Heus / Daniel De Jong / Ivo Breukers / Leon Rijnbeek



Forch Racing Powered by Olimp - Porsche 991 GT3 - Robert Lukas / Marcin Jedlinski / Wolf Henzler / Santiago Creel



GP Extreme - Renault RS.01 GT3 - Frederic Fatien / Tiziano Carugati / Josh Webster / Stuart Hall



GP Extreme - Renault RS.01 GT3 - Jordan Grogor / Louis Deletraz / John-Eric Vergne / Nicky Pastorelli



Gravity Racing International - Mercedes SLS AMG GT3 - Vincent Radermecker / Gerard Lopez / Christian Kelders



GRT Racing - Lamborghini Huracan GT3 - Christian Engelhart / Rolf Ineichen / Adrian Amstutz



GRT Racing - Lamborghini Huracan GT3 - Christian Engelhart / Rolf Ineichen / Mirko Bortolotti / Rik Breukers



HB Racing - Lamborghini Huracan GT3 - Norbert Siedler / Herbert Handlos / TBA



Herberth Motorsport - Porsche 991 GT3 R - Daniel Allemann / Ralf Bohn / Robert Renauer / Alfred Renauer



Hofor Racing - Mercedes AMG GT3 - Michael Kroll / Chantal Kroll / Roland Egginann / Kenneth Heyer / Christian Frankenhout



HTP Motorsport - Mercedes AMG GT3 - Wim de Pundert / Bernd Schneider / Carsten Tilke / Alexander Hrachowina



IDEC Sport Racing - Mercedes AMG GT3 - Patrice Lafargue / Paul Lafargue / Gabriel Abergel / Alban Varutti



IMSA Performance - Porsche 991 GT3 R - Raymond Narac / Thierry Cornac / Maxime Jousse / Matthieu Jaminet



Konrad Motorsport - Lamborghini Huracan GT3 - Marc Basseng / Marco Mapelli / Jules Gounon / Luca Stolz



Manthey Racing - Porsche 991 GT3 R - Otto Klohs / Sven Muller / Matteo Cairoli / Jochen Krumbach



Optimum Motorsport - Audi R8 LMS GT3 - Joe Osborne / Flick Haigh / Ryan Ratcliffe / Christopher Haase



SPS Automotive Performance - Mercedes AMG GT3 - Valentin Pierburg / Tim Muller / Lance-David Arnold / Tom Onslow-Cole



V8 Racing - Corvette CR6-ZR1 - Wolf Nathan / Rick Abresch / Lotis Hezemans





SPX - GT Cup Class



Fach Auto Tech - Porsche 991 Cup MR - Thomas Fleischer / Peter Joos / Marcel Wagner / Heinz Bruder / Martin Ragginger



GDL Racing Team Asia - Lim Keong / Nigel Farmer / Bruce Lee / Gerald Tan



GDL Racing Team East - Franck Pelle / Rory Pentinnen / Vic Rice / Pierre Ehret



GPC Motorsport - Vortex 1.0 - Alexandre Coigny / Gino Forgione / David Iradj Alexander / Tom Dyer



Leipert Motorsport - Lamborghini Huracan Super Trofeo - Oliver Webb / Jake Rattenbury / Jean-Charles Perrin / Harald Schlotter



Vortex V8 - Vortex 1.0 - Lionel Armrouche / Cyril Calmon / Olivier Gomez / Arnaud Gomez





991 Class



APO Sport - Porsche 991 Cup - Alex Osborne / James May / Paul May



Black Falcon - Porsche 991 Cup - Saud A Faisal / Saeed Al Mouri / Anders Fjordbach / Alexander Toril



Black Falcon - Porsche 991 Cup - Burkard Kaiser / Soren Spreng / Miguel Toril / Runar Vatne



HRT Performance - Porsche 991 Cup - Kim Andre Hauschild / Rene Ogrocki / Holger Harmsen



Memac Ogilvy Duel Racing - Porsche 991 Cup - Ramzi Moutran / Nablus Moutran / Sami Moutran / Phil Quaife



MRS GT Racing - Porsche 991 Cup - TBA



MRS GT Racing - Porsche 991 Cup - TBA



MSG Motorsport - Porsche 991 Cup - Phillipp Sager / Alex Autumn / Remi Terrail / Nico Rindlisbacher



MSG Motorsport - Porsche 991 Cup - Robert Zwinger / Leonardo Hrobarek



Olimp Racing by Lukas Motorsport - Porsche 991 Cup - Igo Walilko / Patrick Eisemann / Wolfgang Triller



PROSport Performance - Porsche 991 Cup - Charles Putman / Charles Espenlaub / Joe Foster / Andy Pilgrim



Race:Pro Motorsport - Porsche 991 Cup - Stanislav Minsky / Murad Sultanov / Klaus Bachler / Carlos Rivas / Mark Wallenwein





SP2 Class



Besaplast Racing Audi TTRS - Franjo Kovac / Phillip Geipel / Cora Schumacher / Milenko Vukovic



Bovi Motorsport - Brokernet Silver Sting - Wolfgang Kaufmann / Kalman Bodis / Jaap Van Lagen / Heino Bo Frederiksen



Reiter Engineering - KTM X-BOW - Anthony Mantella / Dore Chaponick Jr / Brett Sandberg / Benjamin Mazatis



Speedlover - Porsche 991 Cup - Guy Verheyen / Pierre-Yves Paque



Speedlover - Porsche 991 Cup - TBA



VDS Racing Adventures - MARC Focus V8 - Raphael Van Der Straten / Joel Vanloocke / Gregory Paisse / Pierre DuPont / Jose Close



Vortex V8 - GC Automobile GC 10 V8 - Gunther Deutsch / Marco Deutsch / Matthieu Pontais / Kurt Thiel





SP3 - GT4 Class



ALFAB Racing - Porsche Cayman GT4 Clubsport - Erik Behrens / Daniel Roos / Anders Levin :l/ Fredrik Ros



Black Falcon - Porsche Cayman GT4 Clubsport - Aruel Schoeller / Fidel Lieb / Gabriele Piana / Mustafa Mehmet Kaya



Bucketlist Racing - BMW F30 340i - Kris Budnik / Uli Sanne / Theo Van Vuuren / Greg Wilson / Darren Winterboer



Century Motorsport - Ginetta G55 GT4 - Nathan Freke / Ben Green / Auden Moffat / Jack Mitchell



CWS - Ginetta G55 GT4 - TBA



Fach Auto Tech - Porsche Cayman GT4 Clubsport - Marco Zolin / Philipp Schnyder / Michael Hirschmann / Heinz Arnold / Tomoyuki Takizawa



GDL Racing Team Asia - Porsche Cayman GT4 Clubsport MR - Jonathan Hui / Frank Yu / Antares Au / Kevin Wing King Tse



JR Motorsport - BMW E90 - Bob Herber / Harry Hilders / Gijs Bessem



JR Motorsport - BMW M3 F80 - TBA



Manthey Racing - Porsche Cayman GT4 Clubsport - Heinz Schmersal / Friedhelm Mihm / Markus Von Oeynhausen / Wolfgang Kemper / Sebastian Kemper



Nissan GT Academy Team RJN - Nissan 370Z GT4 - Jann Mardenborough / Ricardo Sanchez / Romain Sarazin / Johnny Guindi



Optimum Motorsport - Ginetta G55 GT4 - Stewart Linn / Ade Barwick / Dan O'Brien / William Moore



PROSport Performance - Porsche Cayman PRO4 - Jorg Viebahn / Jan Kasperlik / Arno Klasen



Reiter Engineering - KTM X-BOW GT4 - Caitlin Wood / Anna Rathe / Naomi Schiff / Marilyn Niederhauser



Rotek Racing OCC LASIK Racing - Porsche Cayman GT4 Clubsport - Derek Welch / Jeffrey Stammer / Mathew Keegan



Rotek Racing - Porsche Cayman GT4 Clubsport - James McGuire / Roy Block / John Schauermann / Nico Rondet / Ian James



Schubert Motorsport - BMW M4 GT4 - Ricky Collard / Jens Klingmann / Jorg Muller



Schwede Motorsport - Porsche Cayman GT4 Clubsport MR - Phillip Bethke / Bertram Hornung / Norbert Kraft / Hans Sadler



Slidesports Pallex - Porsche Cayman GT4 Clubsport - Dave Fairbrother / Jamie Dawson / Nigel Armstrong / Wayne Marrs



Track-Club - Lotus Evora GT4 - Glen Sherwood / Alan Balon / Adam Knight / Jamie Stanley





TCR Class



Lap57 Motorsports - Honda Civic TCR - Mohammed Al Owais / Abdullah Al Hammadi / Nader Zuhour / Saeed Mehairi



Moderna Motorsport - Seat Leon TCR - Wayne Shen / John Shen / Francis Tjia / Mathias Beche



Red Camel-Jordans.nl - Seat Leon Cup Racer - Daniel Wheeler / Kane Astin / Aram Martroussian



Carspeed Racing - Audi RS3 LMS TCR - James Kaye / Julian Griffin



Speed Factory Racing - Audi RS3 LMS TCR - Michael Soong / TBA



Team Bleekemolen - Seat Leon TCR - Sebastian Bleekemolen / Michael Bleekemolen / Dennis De Borst / Aart-Jan Ringelberg



Zest Racecar Engineering - Seat Leon TCR - Philippe Ulivieri / Gosia Rdest / John Allen / JT Coupal / John Weisberg









